Paula Amorim dá à luz primeiro filho com Breno Simões

Paula Amorim deu à luz Theo, seu primeiro filho com Breno Simões, na noite desta quinta-feira (16). O pai foi quem anunciou a novidade nas redes sociais horas após o nascimento do bebê. O menino nasceu com 3,100 quilos e 49 centímetros. “Eu só sei amar, amar e amar. Quando acho que já conheci todas as suas qualidades, você vem e ainda me surpreende”, escreveu o arquiteto na foto em que aparece beijando a mulher antes do parto.

Breno e Paula se conheceram durante o Big Brother Brasil 18. Os dois iniciaram o namoro dentro da casa e continuaram a relação fora do reality show da Globo. A gravidez foi revelada em dezembro de 2021, meses após a empresária e ex-jogadora de vôlei vencer No Limite, produção na mesma emissora.

Nesta sexta-feira (17), o empresário do casal também divulgou o nascimento de Theo e informou que mãe e filho passam bem. A dupla ainda não tem confirmada a previsão de alta do Hospital Pró-Matre Paulista, em São Paulo.

Um pouco antes de ir para a sala de parto na maternidade, Paula Amorim chegou a exibir que o quartinho de Theo estava recheado de mensagens e fotos carinhosas em homenagem ao bebê. Ela não escondeu que o casal, papai e mamãe de primeira viagem, já estava ansioso com a chegada do menino prevista para os próximos dias.