Patrícia Poeta rebate críticas nas redes sociais: ‘Chega de boatos maldosos’

A jornalista compartilhou os números de audiência do ‘Encontro’ e pediu o fim das fakes news e boatos desde que assumiu o programa

Alvo de ataques nas redes sociais, a apresentadora e jornalista Patrícia Poeta, 45, usou o Instagram para rebater os haters, na quarta-feira (10). Ela compartilhou os números de audiência do Encontro (Globo) e pediu o fim das fakes news e boatos maldosos desde que assumiu o comando do programa, no dia 4 de julho.

“Combatendo as fake news… com números minuciosos da audiência que acabei de receber, referentes à semana passada (sim, os dessa semana têm sido melhores ainda). Chega de boatos maldosos e mentiras. Coisa feia de gente má… que só deseja o mal pro outro. Que vergonha!”, escreveu Patrícia na rede social.

Mas o post da jornalista não foi apenas para dar bronca. Ela aproveitou para agradecer o carinho e a audiência do Encontro. “Gratidão por me permitir entrar na sua casa, fazendo o que amo -e com uma equipe incrível que trabalha, incansavelmente, todos os dias!”, disse. “Seguimos combatendo o ódio com paz e amor”, acrescentou.

Manoel Soares, 43, parceiro da jornalista na apresentação do programa e que os internautas reclamam de ter sido escanteado por ela, comentou a publicação. “Coisa boa ver esses números. Fazemos parte da vida dessas pessoas e nos dedicamos diariamente para trazer informação relevante e o resultado é esse.”

Outros famosos e anônimos também comentaram o post de Patrícia dizendo que os comentários maldosos são de pessoas invejosas. “Gata garota! A inveja é uma merda”, escreveu a atriz Andrea Veiga. “Você é sucesso. Maravilhosa. O resto é pura inveja e fake news”, escreveu o artista Paulo Santos, que participou do programa e presenteou os apresentadores com desenhos deles.

Uma usuária da rede social comentou a postagem de Patrícia dizendo que números e a qualidade do programa não mentem e aproveitou para elogiar a apresentadora. “Fora você, né, espetáculo a parte. I love you.”

“Liga não para esse povo. Sucesso! Já está ficando chato o povo falando mal de você o tempo todo”, escreveu uma internauta. Outro usuário da rede social que parece conhecer Patrícia pessoalmente comentou que sempre que tem a oportunidade enaltece a apresentadora porque ela merece muito. “Simplicidade, a pessoa mais simpática do mundo.”