Participante do Big Brother Espanha é condenado a 15 meses de prisão por abuso sexual

Após um pouco mais de cinco anos, a Justiça da Espanha divulgou nesta segunda-feira (17) a sentença de um ex-participante do Gran Hermano, acusado de abusar sexualmente de uma colega de confinamento. José María López foi condenado a 15 meses de prisão pelo crime contra a sua então affair Carlota Prado Alonso, na madrugada de 4 de novembro de 2017. O Big Brother Espanhol é transmitido pela rede Telecinco.



José María López, que na época chegou a ser desclassificado por apresentar uma ”conduta intolerável”, terá também que se manter afastado e sem comunicação com a vítima pelos próximos quatro anos, além de indenizá-la no valor de US$ 6.570, um pouco mais de R$ 32.487. Carlota também receberá o mesmo valor da produção do programa como forma de indenização pelos danos morais.



Vale lembrar que na atual edição do BBB, MC Guimê e Antônio Cara de Sapato foram expulsos do programa após serem acusados de assediar Dania Mendez durante uma festa. Em diversos momentos da noite, o cantor foi visto passando a mão no corpo da participante mexicana, pegando até em seu bumbum algumas vezes. Dá para ver que ela retira todas as vezes a mão dele do local. Já Sapato deu um selinho e imobilizou Dania com força em cima de uma cama.



López e Carlota tiveram um relacionamento dentro da casa e o homem foi flagrado se aproveitando de um momento que ela estava bêbada para abusar dela diante das câmeras. O participante tirou a roupa de Carlota enquanto eles estavam deitados e começou a fazer movimentos de caráter sexual embaixo do edredom, enquanto a vítima pedia para ele parar e que não podia fazer aquilo.



A equipe do programa só interviu no momento quando o rosto inerte de Carlota foi descoberto. As imagens nunca foram ao ar, e o abuso só foi divulgado dois anos depois do ocorrido, quando a imprensa espanhola revelou que no dia seguinte a violência, a sister chegou a ser chamada ao confessionário para ver as imagens e chorou bastante com o episódio.