Paolla Oliveira perde celular em carro de aplicativo

No Twitter a atriz de “Cara e Coragem” fez um desabafo sobre sua privacidade estar ameaçada

No último final de semana a atriz Paolla Oliveira, perdeu o celular dentro de um carro de aplicativo. Depois do ocorrido, a atriz tentou entrar em contato tanto com o motorista quanto com a empresa, mas acabou não recebendo retorno.

No Twitter, Paolla que está no ar na novela da Globo “Cara e Coragem”, comentou que ficou frustrada com a situação. “Esse final de semana aconteceu uma situação bem chata comigo que se transformou numa frustração maior ainda”, disse.

A atriz ainda contou que na madrugada de sexta para sábado e acabou esquecendo o seu celular no carro. “Depois de usar o caminho que eles dão para objetos perdidos, com apenas duas tentativas de contato, onde o motorista não atendeu, fui impedida de tentar novamente”, lamentou.

Chateada com a situação, ela ainda continuou e disse. “A resposta foi que já havia solicitado aquele serviço, nenhuma outra resposta concreta veio. Podia ser qualquer uma. Fala que não encontraram, que o motorista sumiu, mas merecemos uma resposta”.