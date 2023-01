Paolla Oliveira nega gravidez e rebate comentários sobre corpo

Na sequência, Paolla alertou seus seguidores sobre a importância de não falar sobre o corpo alheio

Foi só a atriz Paolla Oliveira, 40, publicar vídeos vestida para o Carnaval que começou a receber uma enxurrada de comentários sobre sua aparência. Na maioria deles, falas a respeito de uma possível gravidez, algo que ela fez questão de afastar.

“Fiz um vídeo lindo para vocês, e estava vendo vocês falarem sobre um tema que vocês amam: bebê. E eu estava aqui me divertindo com todos os comentários, porque, na verdade, são muito carinhosos. Mas, no meio da diversão, eu estava aqui pensando que isso é, na verdade, um papo muito sério”, começou ela.

“Isso pode ser um gatilho para muitas mulheres, já que a gente ainda é tão ‘noiada’ com o corpo, e nós fomos ensinadas a nos preocupar com essa coisa da aparência. Vocês acharam que eu estava de barriga? Quer saber, com barriga ou sem barriga eu estava me achando linda, é isso que importa”, emendou.

Na sequência, Paolla alertou seus seguidores sobre a importância de não falar sobre o corpo alheio e que “nem toda barriga é de bebê”. “A gente tem que se cuidar, sim, mas principalmente para a gente se sentir saudável, bem e linda. Fica um alerta aqui, falar do corpo do outro é uma coisa bem séria. Então, vamos tentar não fazer isso?”, encerrou.

Em agosto do ano passado, a atriz falou sobre a vontade de aumentar a família após interpretar uma mãe de primeira viagem no filme “Papai É Pop”.

“Passa pela cabeça, ainda mais estando com tantas crianças maravilhosas no set, estando com pais e mães tão especiais como eu estive”, disse à Folha de S.Paulo. “Não tem como a gente não pensar nisso. Não tenho planos, mas de verdade me atravessou de uma maneira muito especial. A maternidade, com seus desafios e seus aprendizados, não é distante. Ela está por aqui.”