Pais de Kevinho, Neymar e mais famosos driblam o envelhecimento com procedimentos estéticos

Depois que muitas celebridades começaram a apostar em tratamentos estéticos, como a aplicação de botox e de preenchimentos com ácido hialurônico, buscando prevenir o fator idade que tanto impacta no corpo, agora é a vez dos pais destes famosos correrem atrás para frear as marcas do envelhecimento. Com objetivo de melhorar a imagem e a autoestima, Sueli Azevedo e Areovaldo Azevedo, pais do cantor Kevinho, visitaram a JK Estética Avançada, em São Paulo, para a realização de um rejuvenescimento facial. O casal resolveu se render ao procedimento, se inspirando no filho que já realizou uma cirurgia no nariz, no ano passado, e na nora Gabriela Versiani, cliente assídua da JK.

Assim como eles, outros pais de personalidades da mídia também se submeteram à transformações. É o caso da mãe e do pai do jogador Neymar, da mãe da influenciadora Viih Tube e da mãe cantora Flay. Confira todas as transformações e detalhes de cada uma: Sueli Azevedo e Areovaldo Azevedo, os pais do cantor Kevinho, realizaram rejuvenescimento facial com fios de PDO e preenchimento com ácido hialurônico.

Aos 52 anos, Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar, realizou a sua primeira harmonização facial com o Dr. Samuel Montalvão, responsável pela remodelação no rosto de Rafaella Santos, sua filha mais nova. Segundo o médico da JK, a mãe de Neymar investiu em técnicas para remodelar as estruturas da face e prevenir as rugas.

Pai do jogador Neymar Jr, o empresário Neymar da Silva Santos, popularmente conhecido como Neymar Pai, se submeteu a um tratamento exclusivo para rejuvenescimento corporal e amenizar a flacidez.

Viviane Tube, mãe da influenciadora Viih Tube, esteve recentemente na mesma clinica de estética retocando sua harmonização facial. Entre os procedimentos realizados pela influenciadora fitness estão o botox, preenchimento labial e preenchimento do queixo, além do retoque da rinomodelação e da utilização de bioestimuladores de colágeno.

Já Dona Lucilene, mãe da cantora Flay, fez aplicação de toxina butolínica e de Radiesse (bioestimulador de colágeno), além de ter feito sessões de ultrassom microfocado, que proporciona efeito de lifting facial de forma não-invasiva e não-cirúrgica.

Mãe de Luísa Sonza, Eliane Gerloff, de 50 anos, passou também por uma harmonização facial.