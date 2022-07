PA desmente Maíra Cardi e mostra provas de que enviou convite para Arthur

O atleta se manifestou sobre a polêmica envolvendo sua festa e compartilhou prints de que o campeão do BBB 22 foi sim convidado

Após o comentário de Maíra Cardi sobre não ter recebido o convite de Paulo André para sua festa, o atleta se manifestou sobre o assunto em suas redes sociais.

PA fez uma série de stories em seu Instagram onde falou sobre o assunto. “Acho que a galera já se ligou que eu não gosto de vir aqui falar sobre polêmica, falar sobre coisas desnecessárias, mas acho que essa vale falar”, começou o ex-bbb. Ele explicou o contexto da treta e mostrou provas do que disse.

“Dias atrás participei de um podcast onde eu falei que eu não tinha mais contato com o Arthur, porém que eu tinha enviado o convite do meu aniversário para ele. Tudo poderia ser resolvido bem melhor com uma mensagem do que com deboche na internet”, disse PA, referindo-se ao comentário da esposa de Arthur.

“Eu enviei o convite, sim. Seria muita cara de pau da minha parte ir num podcast ao vivo e falar uma coisa que não é verdade, uma mentira, inventar uma história. Eu enviei o convite, porém não sei o que aconteceu. Eu não me atentei. Eu tenho enviado o convite para muita gente, e eu não me atentei que a mensagem não tinha chegado para ele, para reenviar o convite.”

“Vou deixar a prova aqui para as pessoas que estão me atacando, para as pessoas que estão me ofendendo. Hoje passei um dia maravilhoso com meu filho, tem gente falando até que eu estou usando o meu filho para tentar limpar a imagem, para tentar desviar o assunto. Eu não preciso disso, e eu nunca na minha vida vou usar a imagem do meu filho para tentar fazer algo do tipo que as pessoas estão supondo”, disse o PA.

Depois dessa fala, o atleta mostrou print da conversa com Arthur, onde mostra o convite que foi enviado no último sábado por volta das 16h50 da tarde. O campeão do BBB 22 ainda disse nas mensagens: “Que loucura… porque é esse mesmo número que está aí. Mas enfim… obrigado pelo convite, mano”. Arthur não se pronunciou até agora sobre o assunto.

Sobre a polêmica

Na última segunda-feira (25), o atleta olímpico participou do “PodDelas”, no Youtube, e afirmou que se acertou com Arthur Aguiar e até o convidou para o seu aniversário.

Questionado sobre quais ex-brother da edição 22 tinha mais contato, o segundo colocado no reality show citou a influenciadora digital Jade Picon, o ator Douglas Silva e o surfista Pedro Scooby e comentou ter tentado se aproximar de Arthur Aguiar.

“Tenho mais contato com a rapaziada da Disney, que são a Jade [Picon], o DG [Douglas Silva] e o [Pedro] Scooby. Com o Arthur, a gente trocou uma ideia, eu mandei o convite para o meu aniversário, mas…”, acrescentou, reticente.

“A gente teve uma amizade maneira lá dentro. Só que ele tem um lifestyle diferente. Ele é um cara mais reservado, mais na dele, mais família… Os ciclos não bateram aqui fora e está tudo certo. Não tenho nada contra ele”, esclareceu.

Maíra Cardi, então, se manifestou em seu Instagram dizendo que Paulo André não conversou com Arthur Aguiar. Ela, inclusive, negou que o marido tenha sido convidado pelo vice-campeão do “BBB 22” para ir ao seu aniversário.

“Eu vi ontem um podcast que tava rodando por aí do PA [Paulo André] falando do Arthur, da amizade deles, que ele procurou o Arthur pra eles conversarem? [Que] eles conversaram, mas que eles são muito diferentes, que o Arthur vive muito na dele, e que ele convidou o Arthur pro aniversário dele, mas que o Arthur vive outra vida. Eu não sei onde foi que você convidou, se foi no seu pensamento”, iniciou ela.

“Você não convidou o Arthur pro seu aniversário. Você e o Arthur não conversaram porque o Arthur não quis. O Arthur mandou uma mensagem pra você, com o telefone dele, você disse que ia chamar e nunca chamou… Não tem problema nenhum você não gostar do Arthur, não querer falar com ele, tá tudo certo, cada um tem o seu direito, não tem que falar mesmo com quem você não gosta, mas você tem que dar conta das suas escolhas, não vale jogar no c* do outro, isso aí é Disneylândia. Aqui não!”.

Os rumores de que o clima entre Arthur e PA havia azedo depois do “BBB” ganharam força após uma declaração do ator no programa “Altas Horas”, no final de maio.

“Mandei meu número de telefone novo pra gente poder se falar por WhatsApp. Ele ainda não chamou. Eu respeito o tempo dele, mas acho uma pena porque tudo que entreguei pra ele foi de verdade”, afirmou na ocasião o marido de Maira Cardi.