Ozzy Osbourne anda com bengala após cirurgia nas costas

Roqueiro, que sofre de Parkinson, teve que realinhar 15 pinos

O roqueiro Ozzy Osbourne, 73, foi flagrado andando com uma bengala no último domingo (17), em Los Angeles (EUA), depois de passar por uma cirurgia para realinhar os pinos no pescoço e nas costas. Ele participava de uma reunião de família com a mulher Sharon Osbourne e os filhos Kelly e Jack.

O ex-vocalista do Black Sabbath, que foi diagnosticado com doença de Parkinson em 2019, parecia depender muito da bengala. Ele recebeu ajuda para entrar em um carro depois de encerrar sua conversa com Jack e Kelly -que está esperando seu primeiro filho com o membro do Slipknot, Sid Wilson.

O roqueiro recebeu alta de um hospital de Los Angeles no mês passado depois de passar pelo que Sharon descreveu como “uma grande operação” que “determinaria o resto de sua vida”.

Junto com o Parkinson e uma crise com o Covid-19, Ozzy tem lidado com as ramificações de um acidente de quadriciclo em 2003. Ele sofreu lesões no pescoço, que mais tarde foram agravadas por uma queda em 2019 que exigiu a inserção de 15 pinos nas costas.

“Agora estou em casa do hospital me recuperando confortavelmente”, escreveu o músico no Instagram após passar pelo procedimento em junho, que envolveu a remoção e realinhamento de pinos no pescoço e nas costas.

“Definitivamente, estou sentindo o amor e o apoio de todos os meus fãs e envio a todos um grande obrigado por seus pensamentos, orações e votos de melhoras durante minha recuperação”, disse na época.