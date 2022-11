Otávio Müller encerra contrato com a Globo após 21 anos

O artista estreou em 1988 em “Vale Tudo”. Seu último trabalho foi “Um Lugar ao Sol” (2021), além de participações no Caldeirão com Mion

Após 21 anos, o ator Otávio Müller, 57, encerrou seu contrato fixo com a Globo. “É verdade”, confirmou ele ao F5. “Sempre tive muita liberdade. Mesmo estando na Globo, sempre fui inquieto e sempre inventando”, emendou.

O artista estreou em 1988 em “Vale Tudo”. No currículo, tem novelas como “O Dono do Mundo” (1991), “Anjo Mau” (1997) e “Paraíso Tropical” (2007). Seu último trabalho foi “Um Lugar ao Sol” (2021), além de participações no Caldeirão com Mion.

Mesmo sem contrato, Müller afirma que gravou uma série ainda sem data para estrear no Globoplay: “O Jogo que Mudou a Historia”, de José Junior.

Atualmente, o ator está em Maceió filmando um longa com Cacá Diegues.