Os Hawaianos são condenados a indenização de R$ 4,5 milhões 

Os funkeiros romperam um contrato de exclusividade firmado com validade até 2031 para fazer um novo acordo com o Grupo GR6

O Tribunal de Justiça do Rio determinou que os integrantes do grupo Os Hawaianos paguem cerca de R$ 4,5 milhões aos ex-empresários do grupo de funk. A informação é do G1.

Donos do hit “Desenrola, bate e joga de ladin”, que conta com quase 100 milhões de visualizações no clipe oficial, os funkeiros romperam, no fim de 2021, um contrato de exclusividade firmado com validade até 2031 para fazer um novo acordo com o Grupo GR6.

A juíza Andreia Florencio Berto, da 6ª Vara Cível de Jacarepaguá, determinou que Julio Cesar Minilesk Ferreira, o Gugu; Diogo Silva de Oliveira, o Dioguinho; Ewerton Luiz da Silva Chagas, o Tonzão e Lourivla da Conceição Abel, o DJ Abel façam o pagamento aos ex-produtores em até três dias, com o prazo tendo início a partir da notificação da decisão.

A Justiça determinou, ainda, o pagamento de R$ 450 mil (10% do valor total) em honorários advocatícios.