Internado com Covid-19, quadro de Orlando Morais é estável

O cantor Orlando Morais, internado em um hospital de Brasília com covid-19, está se recuperando bem. As informações são da equipe médica, em boletim divulgado nesta quinta (25).

Orlando Morais, usou a rede social nesta terça-feira (23) para informar seus amigos e seguidores que precisou ser internado num hospital de Brasília (DF) após testar positivo para a Covid-19.

“Amigos e amigas, estou me internando em um hospital de Brasília para melhor me tratar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fé sempre”, escreveu ele no Instagram.

Agradecimento

Tanto Orlando, quanto sua esposa, a atriz Glória Pires, têm usado suas redes sociais para agradecer o carinho recebido de fãs e amigos.

Glória Pires, que tranquilizou os fãs com um vídeo em suas redes sociais, publicado nesta quarta-feira (24).

“Ele está bem, se recuperando, e logo logo estará de volta”, contou a atriz na legenda do vídeo. Orlando recebeu o teste positivo para coronavírus no último dia 15, mas só foi internado nesta terça. No mesmo dia, ele compartilhou uma foto já no leito hospitalar, comentando com otimismo na legenda: “Fé sempre”.

Nesta quinta (25) o cantor postou: “Obrigado pelas orações, todas estão chegando e sendo guardadas dentro do meu coração. Obrigado por tudo, sempre!”.