Olivia Wilde largou noivo Jason Sudeikis por Harry Styles, diz babá

Após se apaixonar por Harry Styles no set de “Não Se Preocupe, Querida”, Olivia Wilde teria largado noivo Jason Sudeikis. Segundo a ex-babá dos filhos da diretora, em entrevista ao Daily Mail, o até então noivo ficou devastado com a notícia e o término.

Apesar de a famosa ter dito à Vanity Fair que seu romance com Jason Sudeikis tivesse terminado muito tempo antes de conhecer o cantor, a ex-babá afirmou que ela encerrou o relacionamento com o noivo poucas semanas depois de ter começado as gravações do filme com o ex-integrante do One Direction.

Olivia Wilde e o astro da série “Ted Lasso” começaram a namorar em 2011, ficaram noivos dois anos depois e, hoje, são pais de Otis e Daisy. Segundo a ex-babá do casal, os dois pareciam ter um bom relacionamento, que começou a sofrer impactos com o início das filmagens de “Não Se Preocupe, Querida”.

A ex-funcionária conta que era “nítida” a paixão da diretora por Harry Styles. Uma vez, quando foi levar Daisy no trabalho da mãe, descreveu que ela parecia “tonta e ficava rindo ao redor dele”.

Em novembro, Olivia Wilde se mudou para o Paramour Estate Hotel e, no dia 8, rompeu o relacionamento com Jason Sudeikis. A ex-babá lembra que era devido à Covid-19, mas, quando retornou de sua folga, viu o ator chorando na casa.

“Depois que eu preparei as crianças, Jason subiu e estava tomando um café. Ele estava chorando, dizendo: ‘ela nos deixou’. Eu não sabia o que dizer. Ele estava apenas chorando e dizendo que ia recuperá-la e que a amava. Ele estava tão de coração partido”, pontuou na entrevista.

Em seguida, acrescentou que o ator contou detalhes de como a mulher o abandonou, anunciando que ela tinha beijado Harry Styles em um dos jantares em Palm Springs, onde a produção estava sendo gravada.

Na entrevista ao Daily Mail, a ex-babá comentou que Jason Sudeikis ficou tão decepcionado que chegou a impedir Olivia Wilde de se encontrar com Harry Styles. Segundo ela, o ator deitou debaixo do carro dela para atrasá-la.

Com a situação tomando proporções maiores e aumentando seu envolvimento, a ex-funcionária pediu demissão, mas informou que ficaria até o ex-casal encontrar outra babá para os filhos. No entanto, após Jason Sudeikis ficar sabendo que ela tinha entrado em contato com Olivia Wilde, teria demitido-a.