Olivia Wilde entra na Justiça contra Jason Sudeikis, de ‘Ted Lasso’, por ele não pagar pensão

Olivia Wilde entrou na Justiça para exigir que Jason Sudeikis, protagonista de “Ted Lasso” (Apple TV), pague pensão alimentícia aos dois filhos que têm juntos. Os atores, casados por nove anos, são pais de Otis, 9, e Daisy, 6.

Separados desde 2020, ela alega que Jason não efetua nenhum pagamento desde o rompimento e exige que o valor seja maior por ele possuir mais renda do que ela. “Enquanto Jason e eu dividimos certas despesas para as crianças, como mensalidade escolar, tenho arcado com 100% dos custos de cuidado quando elas estão comigo, incluindo, mas não limitado a: alimentação, roupas, creche, atividades extracurriculares e custos de transporte”, escreve a atriz em documentos obtidos pelo jornal The Blast. O valor dos custos mensais chegariam a R$ 561 mil.

Olivia solicita ainda que o ex-marido pague os valores de seus advogados, motivada pela postura agressiva dos profissionais que defendem Jason –e pede que o valor não seja inferior a US$ 500 mil, cerca de R$ 2,6 milhões.

“Também estou pedindo que ele contribua para os honorários e custos de meu advogado e contador, não apenas por ele estar em uma posição significativamente superior à minha financeiramente, mas porque a grande maioria dos honorários que incorri foram devidos a Jason e a conduta desnecessária e agressiva de seu advogado”.