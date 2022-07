O que se sabe sobre o rompimento do Luva de Pedreiro com o ex-empresário

Há três semanas o influenciador desabafou que faria uma pausa nos vídeos e deu início a uma polêmica de proporção ao seu sucesso na internet

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, é um dos principais nomes da internet brasileira no momento. O garoto de 20 anos viralizou com golaços e bordões irresistíveis e carismáticos, e hoje possui mais de 16 milhões de seguidores somente no Instagram.

Há três semanas, porém, o influenciador desabafou, afirmou que faria uma pausa nos vídeos e deu início a uma polêmica de proporção ao seu sucesso na internet. Luva de Pedreiro e o empresário Allan Jesus romperam, o ex-jogador de futsal Falcão foi acionado pelo garoto em um ‘pedido de socorro’ e a vida de Iran Ferreira virou de ponta cabeça.

A seguir, entenda o que aconteceu com Luva de Pedreiro e Allan Jesus e o que se sabe sobre o rompimento do influenciador com o empresário.

Luva desabafa e tira menções ao empresário

Demonstrando insatisfação com a relação, Luva de Pedreiro tirou das redes sociais, no dia 22 de junho, todas as menções ao seu empresário, Allan Jesus, e sua agência. À época, Allan disse que não foi informado sobre qualquer tentativa de rescisão entre as partes e citou um risco de quebra contratual.

A polêmica ficou ainda mais intensa após o jornal Metrópoles publicar, no dia 23 do mês passado, que Iran Ferreira teria de pagar R$ 5,2 milhões para rescindir seu contrato de agenciamento de carreira com a ‘ASJ Consultoria’, empresa de Allan. O jornal também exibiu a casa do garoto em Quijingue, na Bahia, em estado precário.

Em seguida, o UOL Esporte apurou que o influenciador digital não tinha o controle total da empresa criada para gerir sua carreira e administrar os recursos recebidos via contratos de publicidade. Na sociedade com Allan Jesus e outro influenciador, Victor Melo, a fatia de Iran corresponde a 45% do capital social da empresa. Juntos, os outros dois sócios detêm 55%.

Indiretas nas redes sociais e Falcão acionado

Com o atrito estabelecido, Luva de Pedreiro começou a mandar indiretas nas redes sociais. Além de dizer que havia feito ‘o jogo virar’, o influenciador disse que seu celular havia sido hackeado, citou Allan, mas não o acusou diretamente.

A reviravolta no agenciamento da carreira do influenciador aconteceu, de fato, em 28 de junho, uma terça-feira. Rei do futsal, Falcão divulgou que era o novo empresário do baiano, e agradeceu por ter sido escolhido.

‘Pedido de socorro’ e Luva se diz ‘livre’

“Agora eu solto stories à vontade. Tenho liberdade agora para publicar à vontade, com música, as músicas que eu gosto”, celebrou Iran, nas redes sociais, logo após fechar o acordo com Falcão. Também no dia 28, Luva afirmou que aquele era o melhor dia da sua vida.

A essa altura, o prefeito de Quijingue, cidade da Bahia onde vive o influenciador, afirmou que o ex-agente barrou a participação do garoto na festa de São João. Paralelamente, o UOL Esporte tentava contato com Allan Jesus desde 20 de junho, mas não obteve respostas.

Em seguida, o sócio de Falcão, Marcelo Seiroz, o Batata, detalhou como o garoto havia procurado o astro do futsal e confirmou que a situação do Luva e de sua família era de extrema pobreza.

Luva se muda para mansão e dá entrevistas à TV aberta

No dia 1º de julho, a vida de Iran Ferreira passou por uma mudança significativa. O influenciador recebeu as chaves da nova casa, no litoral de Pernambuco, acompanhado do pai e da mãe. O imóvel foi alugado pela nova equipe de empresários. Na ocasião, Luva gravou alguns vídeos, elogiou a casa nova e aproveitou para alfinetar Allan Jesus.

Assessorado pela nova equipe de agentes, Luva de Pedreiro foi acompanhado por equipes da Globo e da Record para entrevistas na TV aberta. As polêmicas com o antigo empresário ganharam novos capítulos após uma liminar bloquear a exibição de trechos das duas matérias.

Allan se defende e critica Globo

Após a exibição de reportagem em TV aberta no dia 3 de julho, Allan Jesus compartilhou uma nota oficial em suas redes sociais alegando que o “Fantástico”, programa da Globo, teria desrespeitado a liminar judicial na qual a emissora era proibida de citar Allan nominalmente ou abordar as recentes polêmicas entre ele e Iran.

Falcão esclarece parceria e exige estudos

Na última sexta-feira (8), Falcão foi o convidado do podcast “Flow Sport Club”, confirmou a versão de seu sócio, Batata, de que havia sido procurado em um “pedido de socorro”. Ele também deu detalhes dos planos para Iran: o astro das quadras, por exemplo, exige que Luva seja alfabetizado.

Segundo o camisa 12, Luva de Pedreiro precisa saber ler e escrever para ter dimensão de sua força nas redes sociais e para conseguir administrar a própria vida.

Allan Jesus mostra documentos auditados

Recentemente, em mais um ato da relação conturbada entre Luva e o ex-empresário, Allan Jesus mostrou documentos auditados que apontam valores que ainda seriam pagos a Luva de Pedreiro: as cifras ultrapassariam R$ 2 milhões. Além disso, o empreendedor disse estar vivendo “dias de terror”, sofrendo ameaças a sua vida e de sua família.

Ao “Flow Sport Club”, Falcão indicou quais serão os próximos passos com o Luva de Pedreiro. O ex-jogador disse que tem uma equipe jurídica responsável por cuidar da rescisão com Allan e que a vida do garoto segue a partir de agora. “A gente não é contra ele [Allan Jesus], ele pode ter os direitos dele, mas o menino não quer mais trabalhar com ele”, afirmou Falcão, na última sexta.