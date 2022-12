‘O Brasil para em dia de jogo, mas não parou por você’, diz viúva de Erasmo Carlos

Passos ainda falou que sente saudades do cantor e comentou sobre a relação que existia entre os dois

São Paulo – SP

Fernanda Passos, viúva do cantor Erasmo Carlos, voltou ao Instagram para fazer um novo desabafo. Ela relacionou a comoção dos brasileiros com a Copa do Mundo e os jogos do Brasil com a morte do artista, que faleceu aos 81 anos, em 22 de novembro.

“O Brasil para no dia do jogo, mas não parou por você. Para mim a vida tem parecido um grande domingo esperando você chegar de viagem buscando meu abraço, respirando fundo e dizendo: Vou tomar banho direto para deitar com você”, escreveu, como legenda de uma foto em que está deitada com o artista.

Passos ainda falou que sente saudades do cantor e comentou sobre a relação que existia entre os dois. “Amor, você dizia muito que só se sentia seguro comigo, na minha presença. Quando eu não podia fazer nada você só me pedia para ficar perto.”

“Eu não consigo me perdoar, mas não é pela saudade que eu estou sentido, é pela dor que você possa ter sentido… só de pensar em você perdido em algum momento meu coração se contrai e fica preso”, completa ela. A publicação já alcançou mais de 4.000 curtidas.

O artista estava internado em um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro e faleceu em decorrência de um quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea, uma inflamação na pele. No dia 17 de outubro, o cantor havia sido internado no hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca (RJ) e teve as apresentações que faria nos Estados Unidos canceladas.