‘Nunca desmereci ninguém’, diz Paulo André em nova polêmica com Arthur Aguiar

Durante um show de rap da banda Cone Crew Diretoria, o atleta subiu ao palco e foi ovacionado pelo público

O atleta e ex-BBB Paulo André se vê envolvido em uma polêmica com o campeão da edição, Arthur Aguiar. Durante um show de rap da banda Cone Crew Diretoria, ele subiu ao palco e foi ovacionado pelo público.

Porém, um dos músicos resolveu rimar alguns versos na hora. Em um deles, disse que foi P.A quem de fato venceu o reality e ainda xingou Aguiar: “Fo**-se o Arthur”.

Em uma das imagens, é possível ver Paulo André apenas sorrindo, porém, nas redes sociais ele tem sido atacado e chamado de “falso” por alguns dos seguidores. P.A resolveu se explicar.

“Eu não tenho controle sobre a atitude e sobre o que outras pessoas fazem e falam, tenho controle apenas sobre mim! Eu nunca desmereci vitória de ninguém! Sou atleta e se tem uma coisa que eu aprendi de verdade é não desmerecer ninguém seja lá o que for”, começou.

“Fiquem à vontade em me atacar e falarem o que quiserem sobre mim, mas deixem minha família em paz!”, emendou ele que em seguida tentou mais uma vez elucidar a polêmica.

“O vídeo que está rolando, parece que algumas pessoas estão me confundindo com o rapaz que está na frente comemorando ou talvez com o rapaz que esteja mais na esquerda, de casaco. Eu sou o cara que está no fundo. E no momento que o rapper faz a rima e olho pro meu lado e digo: ‘Vai dar ruim. A conta vai cair em cima de mim’. E é o que está acontecendo”, finalizou.