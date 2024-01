Nome de Taylor Swift pode ser buscado de novo no X após nudes falsos da cantora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O nome de Taylor Swift pode ser buscado de novo no X, ex-Twitter, que havia bloqueado os termos após serem publicadas no site imagens pornográficas falsas da cantora feitas com uso de inteligência artificial. Quem tentou procurar o nome dela desde sábado viu uma mensagem de erro dizendo que “algo deu errado”. “A pesquisa foi reativada e continuaremos atentos a qualquer tentativa de disseminar esse tipo de conteúdo, removendo-o caso o encontremos”, diz um comunicado do X. Fãs da cantora americana se mobilizaram nas redes para tentar derrubar as publicações e os perfis que as compartilham. A hashtag Protect Taylor Swift, ou proteja Taylor Swift, esteve entre os assuntos mais comentados do X na última quinta-feira. “O desenvolvimento e a divulgação de imagens falsas, especialmente aquelas de natureza obscena, sem o consentimento de alguém devem ser considerados ilegais”, afirmou o sindicato de atores de Hollywood na ocasião. “Como sociedade, temos o poder de controlar estas tecnologias, mas temos de agir agora, antes que seja tarde demais.” CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE