Nicolas Prattes encerra contrato fixo com a Globo e deixa emissora após nove anos

Um dos nomes de maior ascensão na Globo nos últimos anos, o ator Nicolas Prattes encerrou o seu contrato fixo com a Globo no último mês de fevereiro, após o fim da novela das sete “Fuzuê”

Com isso, Prattes deixa de ter acordo exclusivo com a emissora após nove anos. Agora, ele passa a atuar no modelo de contrato por obra. Ou seja, enquanto durar o trabalho fechado com a Globo.

Mesmo sem o acordo fixo, a tendência é que Prattes seja chamado para uma nova produção em breve. O ator também tem a vontade de se dedicar mais ao cinema, como já vem fazendo nos últimos anos.

Nicolas Prattes tinha vínculo com a Globo desde 2015, quando teve seu primeiro papel de destaque na TV: o mocinho Rodriguinho, em “Malhação: Seu Lugar no Mundo”.

Seu desempenho na novelinha teen foi tão elogiado que logo em seguida, Prattes foi um dos protagonistas de “Rock Story” (2017), ao interpretar o antiherói Zac. Desde então, passou a emendar trabalhos na emissora um atrás do outro.

Atuou também, sempre com destaque, em novelas e séries como “O Tempo Não Para” (2018), “Éramos Seis” (2019), “Todas as Flores” (2022-2023), “Vicky e a Musa” (2023) e “Rio Connection” (2023).

Seu último papel foi em “Fuzuê”, como o mocinho Miguel. A novela ficou marcada como um fracasso e amargou a pior audiência do horário das sete na história, com 19 pontos na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.