Nicki Minaj diz que seu filho nunca teve babá

A cantora Nicki Minaj, 39, afirmou que se tornou mais ansiosa desde que se tornou mãe. A rapper deu à luz “Papa Bear”, seu primeiro bebê, em 30 de setembro de 2020. Em entrevista ao E! Notícias, ela afirmou que sente que seu “coração está sendo arrancado” toda vez que está longe dele.

“Quando tento fazer chamada de vídeo com ele, fico mais triste. Então, tento segurar a chamada dele porque desligar o telefone é muito difícil”, acrescenta. A cantora ainda revelou que o bebê, fruto do relacionamento com Kenneth Petty, 42, nunca teve uma babá.

“Sou uma mulher de Trinidad e Tobago. Culturalmente, não estamos acostumados com babás e estranhos cuidando dos bebês. Não é uma coisa ruim quando as mães fazem isso. Tenho que tirar da mente que é uma coisa estranha, porque há toneladas de celebridades que estão fazendo isso e criando crianças incríveis.”

“Eu odeio ter mais ansiedade agora porque você fica tipo ‘E se a única vez que eu deixar meu filho, eu receber aquele telefonema?'” ela disse, acrescentando: “Acho que as mães sentem que precisam ser perfeitas”. A cantora afirmou, no entanto, que seus medos não a impedem de ter mais filhos.

“Acho que a maternidade me fez ver mais coisas boas nas pessoas, mais coisas boas no universo. Isso faz de você uma pessoa que perdoa mais”, explicou. “Quando olho para o meu filho, lembro-me de que sou tão abençoada.”