Nick Cannon, pai de sete, diz que tem mais filhos a caminho neste ano

O artista comentou sobre boatos de que teria três filhos a caminho novamente, durante uma participação no podcast Lip Service

O cantor Nick Cannon, 41, que teve três filhos no ano passado, afirmou que pode bater esse número em 2022. Durante participação no podcast Lip Service, ele comentou de forma evasiva boatos de que teria três filhos a caminho novamente e completou: “Se você pensou que eram muitas crianças no ano passado…”.

O ex da cantora Mariah Carey, 53, já tinha confirmado em fevereiro a espera por seu oitavo filho: um menino, fruto de seu relacionamento com a modelo Bre Tiesi, 30. Na ocasião, ele afirmou que “Bre é a próxima mãe do meu filho”. “É estranho falar isso, mas tenho muitos filhos”, completou ele na época.

Ainda no podcast, Cannon comentou a sugestão de seu terapeuta para que tentasse ser celibatário por um período, para “relaxar”. Ele afirmou que isso foi em outubro do ano passado e ele realmente tentou seguir o conselho do médico, mas não aguentou chegar nem a janeiro.

“Comecei a passar por algumas coisas… fiquei deprimido com a perda do meu filho. Então, em dezembro, todo mundo viu que eu estava muito pra baixo. Então todos ficaram tipo: ‘vamos dar a ele uma pequena vagina, e isso vai curar tudo'”, afirmou o cantor, que afirma ter mantido o celibato por um mês e meio.

Ao ouvir que transou muito em dezembro, principalmente antes do Natal, os apresentadores do podcast sugeriram que ele pode ter mais filhos chegando entre setembro e outubro, ao que ele respondeu: “vocês são muito bons em matemática”.

Foto/Reprodução

Cannon perdeu seu filho mais novo no final do ano passado. O pequeno Zen, fruto de seu relacionamento com DJ Alyssa Scott, tinha apenas cinco meses e morreu em decorrência de um câncer no cérebro.

Além de Zen, Cannon é pai de mais seis crianças. Com Mariah Carey, 52, ele teve os gêmeos Moroccan e Monroe, de 10 anos; com a modelo Brittany Bell, ele tem Golden “Sagon”, 4, e Powerful Queen, 1; e com Abby De La Rosa ele teve os gêmeos Zion Mixolydian e Zillion Heir no ano passado.

Segundo a revista People, Abby De La Rosa anunciou que está grávida novamente, mas não revelou que é o pai do seu novo bebê.

No ano passado, o artista defendeu a poligamia e falou sobre ter filhos com diferentes mulheres em entrevista ao programa de rádio The Breakfast Club. Para ele, a ideia de ter uma pessoa para o resto da vida é “um conceito eurocêntrico”.

“Isso é apenas para classificar a propriedade, quando você pensa sobre isso e entra nessa mentalidade, a ideia de que um homem deveria ter uma mulher –nós não deveríamos ter nada”, disse. “Eu não tenho propriedade sobre essa pessoa”, completou o pensamento.