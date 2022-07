Neymar rebate fã que o acusa de querer ‘vida de solteiro’

O jogador do Paris Saint-Germain bateu boca com uma internauta nas redes sociais após ela criticar seu estilo de vida

O jogador de futebol Neymar, 30, bateu boca com uma internauta no Twitter após ela criticar seu estilo de vida, dizendo que ele só pensa em “vida de solteiro”. O craque namora atualmente a influenciadora digital Bruna Biancardi.

“Não tem jeito, mesmo. Neymar quer essa vida de solteiro, eu não falo mais nada, sabe?”, escreveu a internauta. O atleta então rebateu, dizendo: “O que eu quero é que você tome conta da sua vida”, e ainda adicionou emojis chorando de rir no tuíte.

A sequência de tuítes acontece em um momento que surgem rumores de que Neymar e Bruna não estariam mais juntos. Recentemente, a influenciadora publicou um vídeo explicando o motivo de estar “sumida” das redes sociais, e levantou o alerta dos fãs do casal.

Foto: Reprodução

“Precisava de um tempinho para mim. Espero que entendam. Obrigada por todas as mensagens”, escreveu ela na legenda do vídeo, publicado nos Stories. Além disso, o jogador chegou a aparecer em um restaurante em São Paulo sem a aliança de compromisso que geralmente usa.

Os dois estão junto pelo menos desde agosto do ano passado, quando eles foram flagrados em passeio de barco na Espanha, ao lado do filho do craque, David Lucca, a mãe do menino, Carol Dantas, além de alguns dos “parças”, como são conhecidos os amigos do jogador

Este ano, o casal tem sido visto junto com maior frequência. Em fevereiro, ela publicou nos Stories do Instagram um vídeo com várias fotos do casal em comemoração ao aniversário de 30 anos do jogador. Nenhum dos dois comentou algo sobre um possível término.