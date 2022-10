Nasce Aurora, filha de Bruno de Luca e Sthéfany Vidal

“Bem-vinda Aurora! A maior emoção da minha vida”, escreveu Bruno, que desde o início da tarde vinha aguardando a chegada de sua primogênita

Bruno de Luca, 39, é papai. Aurora, filha do apresentador com a ex-bailarina do Faustão, Sthéfany Vidal, nasceu nesta quinta-feira (6), no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo também ator no Instagram. Ele compartilhou uma foto em que aparece muito emocionado olhando para a bebê, que está nos braços da mãe.

“Bem-vinda Aurora! A maior emoção da minha vida”, escreveu Bruno, que desde o início da tarde vinha aguardando a chegada de sua primogênita. Ele e Sthéfany divertiram os amigos e os seguidores ao dançarem ao som de “Vem Neném”, do grupo Harmonia do Samba.”Vem minha filha! Estamos te esperando”, avisou o apresentador.

Bruno e Sthéfany estão juntos desde o final de 2019. Eles se conheceram na estreia do filme “Os Parças”, em 2017, por meio de uma amiga em comum, a bailarina Rachel Drodowsky, mas o namoro só aconteceu depois de dois anos. Vale lembrar que o casal acabou de estrear uma nova temporada de “Vai pra Onde?”,no Multishow, com destinos do Brasil. A série já foi toda gravada.