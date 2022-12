‘Não sou obrigada a ver as pessoas me humilharem’, diz Thais Carla após ser vítima de gordofobia

Influenciadora e bailarina plus size promete processar todas as pessoas que a agredirem nas redes

Thais Carla usou as redes sociais nesta terça-feira (27) para revelar que decidiu tomar uma atitude contra os ataques que vem recebendo diariamente nos seus perfis oficiais. A influenciadora e bailarina pluz size tem sofrido gordofobia e decidiu entrar na Justiça contra os agressores.

“As pessoas amam falar de mim… Quer dizer que eu tenho que ficar calada com as pessoas que me humilham, me agridem e ainda fazem chacotas de mim 24 horas por dia? A pessoa te bate e você não pode revidar? Vocês querem que eu fique aqui chorando?”, começou Thais no desabafo.

Ela continuou no seu relato. “Se eu tenho direito, eu vou buscar meus direitos. Tenho ótimos advogados e agora vai ser assim: falou mal de mim, processo. Usou minha imagem indevidamente, vou também processar. Vocês não vão estragar meu Ano Novo.

Podem falar muito de mim, postem bastante que a gente se vê na Justiça mais tarde”, explicou a bailarina em um vídeo publicado no Instagram.