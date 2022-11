‘Não aguento mais isso’, diz Neusa Borges sobre boatos de dificuldades financeiras

“Não aguento mais. Odeio essa coisa de que ‘a Neusa está passando fome’, ‘a Neusa está na miséria’, porque não é verdade”, conta ela

Ana Cra Lima

Rio de Janeiro – RJ

Com 80 anos de vida e 65 de carreira, Neusa Borges se empolga ao apresentar sua personagem Tia Ambrosia da série “Encantado’s”, que estreou no Globoplay. Porém, a atriz fecha a cara quando o assunto é sua vida pessoal. Neusa reclama e, definitivamente, rejeita a fama de que vive em constante dificuldade financeira.

“Não aguento mais. Odeio essa coisa de que ‘a Neusa está passando fome’, ‘a Neusa está na miséria’, porque não é verdade. Sou aposentada, tenho uma pensão, vivo em um belíssimo apartamento em Salvador e passo anualmente temporadas de meses no Rio”, conta ela, bastante contrariada com as notícias, que ela classifica como “boatos horrorosos”.

Neusa reconhece que atravessou uma fase complicada há dez anos. “Sofri dois acidentes vasculares cerebrais e fiquei uns cinco anos sem trabalhar direito. Claro que faltava dinheiro para comprar remédios, porque as medicações são caras neste país. Porém, nunca estive na miséria”, reforça.

A atriz ainda comemora estar no seu melhor ano profissional. “Gravei três séries, seis filmes e estou vendo novas propostas”, antecipa. Porém, ela também se chateia ao falar sobre a relação com a autora Gloria Perez.

“O Brasil acha que eu sou a melhor a amiga da Gloria e vice-versa. Não sei e nunca soube onde ela mora. Ela me convidava para trabalhar, mas, ultimamente, não tem mais feito isso. Não fui chamada para ‘Travessia’ nem para ‘A Força do Querer’ [2017]. Talvez, tenha cansado da minha interpretação, e está tudo certo. Gloria é e sempre será a minha glória. Tenho imensa gratidão por ela, por Jayme Monjardim e por Marcos Schechtman”, completa, referindo-se aos diretores com quem mais trabalhou na TV.

Neusa também falou sobre o convite para participar da nova produção, com a direção de Henrique Sauer e roteiro assinado por Renata Andrade e Thais Pontes, além de Chico Mattoso e Antonio Prata, responsáveis pela redação final. “É um projeto maravilhoso e histórico na emissora. Uma trama alegre e leve sobre pessoas pretas. A minha personagem é uma mulher de muita luta, amor e sabedoria”, enumera.

Na trama, Tia Ambrosia trabalha como caixa do supermercado dos irmãos Olímpia (Vilma Melo) e Eraldo (Luis Miranda) e integra a ala das compositoras da agremiação Joia do Encantado. “Tenho certeza que o público vai gostar da série e do elenco”.