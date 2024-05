Namorado de Taylor Swift estreia no cinema e vai fazer série de Ryan Murphy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O astro de futebol americano e namorado de Taylor Swift vai estrear no cinema. Travis Kelce é o tight end mais bem pago da NFL.

O jogador de 35 anos vai atuar na série de terror “Grotesquerie”, do produtor americano Ryan Murphy. Segundo o jornal Deadline, outros nomes do elenco são Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance e Lesley Manville.

A produção ainda não tem data de estreia definida. Kelce já foi apresentador do programa Saturday Night Live e foi o protagonista do reality show “Catching Kelce”, de 2016, no qual 50 mulheres competiram para saber quem o namoraria ao final.

Em março, estreou o filme no qual ele atuou como produtor executivo. “My Dead Friend Zoe” é uma comédia estrelada por Natalie Morales, Ed Harris e Morgan Freeman.

Recentemente, ele assinou um contrato de mais dois anos com o time Kansas City Chiefs no valor de US$ 34,25 milhões (aproximadamente R$ 177 milhões de reais).