Naldo e Moranguinho explicam convite para encontro a três: “Maneira de apimentar a relação”

A mulher divulgou as conversas que teve com o cantor, onde ele a convida para sair com ele e sua esposa

O cantor Naldo Benny foi acusado por uma mulher nesta quinta-feira (30) de chamá-la para um encontro a três com ele e sua esposa, Ellen Cardoso, a mulher Moranguinho. Algumas mensagens trocadas com Carina Silva, foram divulgadas onde ela pede para ele ser mais específico com o pedido: "Amigo desse jeito?". Naldo respondeu: "Poxa, você está sendo muito má. Estou ficando triste com você, bem triste. Não imaginei que você iria [recusar sair]. Eu vou te ligar, se você tiver um pouquinho de carinho para mim, a gente fala. Não precisa ficar grilada desse jeito. Perguntei se você é solteira. Vou ser bem específico, porque eu não teria problema com a minha mulher. Ela sabe, então a gente sairia para tomar um drink, não sei se você bebe. Iria ser gostoso, entre nós três." A moça explicou que não é garota de programa, mesmo assim ele rebate. "Eu nem curto garota de programa. Se você entendeu isso, não foi isso que eu quis dizer. Mas achei você super simpática pela foto, acima de tudo. Queria te convidar para o show, para dar o rolê, trocar uma ideia", teria dito ele. Em declaração o cantor tentou se explicar: "Somos pessoas públicas e acredito que a colega deve estar necessitada de audiência, de curtidinhas. Está querendo se promover e tinha que expor essa situação que é uma coisa nossa, da nossa vida pessoal. Coleguinha, era só dizer: 'Não, muito obrigada'. Não precisa fazer estardalhaço e não precisa querer pegar carona no rabo do foguete dos outros", disparou a dançarina. Com bom humor, ela ainda acrescentou: "Ela não topou, mas continuamos nos divertindo do mesmo jeito. Tem gente que gosta de fumar maconha, tem gente que gosta de chapar o coco e ficar doidão e a gente gosta de sexo. Isso não tem problema nenhum e não prejudica ninguém". Naldo concordou com a parceira e comentou: "A gente vai continuar namorando para cass*te. São 12 anos de muito sexo, de muita transa gostosa, vamos continuar na nossa".