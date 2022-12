Na Farofa da Gkay, Carlinhos Maia faz declaração para o ex-marido

Os influenciadores tiveram um relacionamento de 13 anos. O casamento ocorreu em maio de 2019 e o anúncio do término em outubro deste ano

Pelotas – RS

A noite da Farofa da Gkay foi marcada pelo show de Ivete Sangalo e por uma declaração de Carlinhos Maia para o ex-marido, Lucas Guimarães. O influenciador subiu ao palco, pegou o microfone e abriu o coração para os convidados da festa.

“Seria muito bonito se a gente viesse aqui e desse um beijo, que é que muitas pessoas que acompanham a gente gostam”, disse Carlinhos. E completou, se declarando: “Só que dessa vez é uma parada muito diferente, dessa vez eu quero que ele perceba com o tempo o quanto eu amo ele. Quero provar o quanto eu estou disposto a ficar com ele”.

Os influenciadores tiveram um relacionamento de 13 anos. O casamento ocorreu em maio de 2019 e o anúncio do término em outubro deste ano. Na sua fala, no palco da Farofa, Carlinhos destacou o tempo em que estiveram juntos: “Há 13 anos, quando você me quis feio e pobre… E então hoje, eu me vi perdendo você, que é o grande amor da minha vida, por coisas tão imbecis, eu disse: meu Deus, pode me tirar tudo, só não me tire o meu grande amor'”, afirmou, apontando para Lucas que estava na plateia.

Antes do fato, a cantora Ivete Sangalo dedicou a música “Eva” ao ex-casal e pediu: “Lucas, volta com com ele, meu filho”. Durante a semana, os dois foram à festa juntos, o que gerou especulações nas redes sociais quanto à possibilidade de um retorno.

Em entrevista para o Multishow, que está realizando a cobertura do evento, Lucas também falou sobre os dois. “É o que eu falo, 13 anos não são 13 dias. Quando Carlinhos subiu no palco, junto da Ivete, fiquei muito feliz e emocionado”. Mas ponderou: “Eu pensei, não vou subir no palco também porque todo mundo quer, eu vou ficar aqui no meu momento, sentindo. Mas eu sei que Deus está preparando o melhor momento para nós dois”.

Desde a separação, Maia não esconde em suas declarações nas redes sociais o desejo de retomar com o ex-marido. Após o show, os influenciadores deixaram a festa juntos.