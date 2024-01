Musa da Mocidade investiu quase R$ 500 mil para estreia no Carnaval

A musa da Mocidade Independente, Fernanda Passon, disse ter investido quase R$ 500 mil para sua estreia no Carnaval do Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) –

A musa da Mocidade Independente, Fernanda Passon, disse ter investido quase R$ 500 mil para sua estreia no Carnaval do Rio de Janeiro.

Fernanda contou que o dinheiro foi usado para roupas de ensaio, passagens aéreas, hospedagem e figurino para o grande dia. “Só a fantasia do último ensaio técnico custou 60 mil reais e terá mais um ensaio, fora os outros. Gosto do figurino bem luxuoso, pois a Mocidade merece. Tudo por amor à escola e ao carnaval”, disse ela.

Ela, que já desfilou em Vitória (ES) com ouro, diamantes e esmeraldas, pretende levar muito luxo para a Sapucaí também. “Ainda não posso adiantar detalhes, mas o público irá se surpreender. Será bem bonita e grande”.

A capixaba não pretende perder peso ou fazer outros ajustes no corpo para o Carnaval, focando em ter mais condicionamento físico para o desfile na Sapucaí. “Treino musculação o ano inteiro, porém o cardiovascular temos que preparar diferentemente para aguentar o tempo sambando. Venho me preparando desde setembro quando intensifico os treinos, com mais aeróbios e um maior fortalecimento dos músculos que uso para carregar a fantasia.

Em dezembro, começo a fazer corrida para aumentar meu condicionamento físico. Também corro cinco vezes por semana na praia e na esteira”.

Fernanda diz que, com os exercícios físicos, acaba emagrecendo contra a própria vontade. “Pretendo manter meu peso e minha massa muscular, o que é complicado por causa da preparação cardiovascular”.

Apesar da dedicação, é inevitável não sair da dieta às vezes, afirma ela. “Adoro comer, minha maior dificuldade é fazer uma dieta certinha. Porém, procuro ter uma alimentação mais saudável e balanceada possível, mas escorrego de vez em quando”.