‘Muito chique ser eu’, diz Linn da Quebrada após cirurgia no rosto

Cantora se recupera de procedimento de afirmação de gênero há algumas semanas

Linn da Quebrada, 32, usou sua conta nas redes para contar mais detalhes sobre a cirurgia chamada de “feminização facial”, ou seja, procedimento para dar ao rosto traços feminino. Ela publicou uma foto nesta segunda-feira (1) onde aparece com o rosto ainda inchado e alguns hematomas, além de um curativo no nariz.

“Muito chique ser eu. Com todos os encontros, trancos e barrancos que com seus cortes, nos fazem. Mas, o mais babadeiro e misterioso nesse caminho é, o que vamos fazer com aquilo que fizeram de nós”, escreveu Linn na publicação.

No domingo (31), Linn compartilhou parte do resultado da cirurgia em uma sequência da fotos no Instagram. Segundo a assessoria da cantora, o procedimento foi realizado há algumas semanas, mas só agora ela só resolveu compartilhar a novidade. A ex-BBB, que participou da 22ª edição se recupera bem.

A feminização facial é um conjunto de procedimentos de afirmação de gênero. As intervenções vão desde rinoplastias e aumento da maçã do rosto até a suavização do pomo de adão e mentoplastias, que redesenham o maxilar para deixá-lo com traços mais suaves. A cantora ainda não compartilhou quais procedimentos realizou recentemente.

