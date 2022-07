MTV Miaw não convida influencers indicadas para premiação

Por meio das redes sociais, as influenciadoras Tatá Estaniecki, Boo Unzueta e Rízia Cerqueira falaram sobre o ocorrido

O MTV Miaw 2022 premiou nesta terça-feira (26) artistas e influenciadores digitais em 35 categorias, mas acabou cometendo algumas gafes na organização do evento.

Algumas famosas indicadas ao prêmio não foram convidadas para estarem presentes no evento, como as apresentadoras do “PodDelas”, Tatá Estaniecki e Bruna Unzueta, que concorriam na categoria “Dupla de Milhões”, e a ex-bbb Rízia Cerqueira, indicada na categoria Black Star Rising, por Bet.

“E a gente que ficou sabendo só agora que o MTV Miaw era hoje kkkkkkkkkk véi”, escreveu Tatá em seu Twitter. “Detalhe: ficamos sabendo pela internet HAHAHAHA”, completou.

“E eu que fui indicada ao MTV Miaw e não fui convidada kkkk A pobi ficou feliz da vida jurando que ia postar look bem blogueira dando close”, escreveu Rízia.

“Só mais um dia que os humilhados foram humilhados”, brincou a influencer.

Na rede social, alguns internautas comentaram a falta de organização da MTV. “MTV Brasil dando aula de como passar vergonha. A bonita cria uma premiação e é incapaz de convidar os indicados”, começou um seguidor. “Tatá e Boo, donas de um dos maiores podcasts do país foram indicadas, mas não foram convidadas”, finalizou.