Morre Zé Celso, aos 86 anos, após incêndio em seu apartamento

Zé Celso é considerado um dos principais dramaturgos do país, tendo se tornado um dos maiores nomes do setor a partir dos anos 60

Morreu em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (6), o dramaturgo Zé Celso Martínez. Ele estava internado desde terça-feira, quando um aquecedor elétrico no quarto causou um incêndio em seu apartamento.

Ele estava internado na UTI do Hospital das Clínicas e teve uma piora ontem (5), quando desenvolveu um quadro de insuficiência renal. Além das queimaduras, que atingiram cerca de 60% de seu corpo, ele também havia inalado fumaça tóxica.

Outras três pessoas estavam no apartamento no momento do incêndio: seu marido Macelo Drummond e os atores Victor Rosa e Ricardo Bittencourt. Eles não sofreram queimaduras, mas também inalaram fumaça e foram levados ao hospital.

