Morre o cantor João Carreiro, aos 41 anos, após complicações em cirurgia

Morreu ontem (3), em Campo Grande-MS, o cantor João Carreiro, de 41 anos. Ele teve complicações após passar por uma cirurgia para colocar uma válvula no coração, e acabou não resistindo. Ele deixa esposa e uma filha. Pelas redes sociais, a esposa de João chegou a postar uma mensagem pedindo orações ao marido, mas depois escreveu que ele tinha morrido. "Minha vida me deixou", disse ela. Logo depois, a informação foi compartilhada na rede social do cantor. João Carreiro estourou no mundo da música pela dupla com o cantor Capataz, ainda nos anos 2000, sendo um sucesso no estilo de música caipira. A canção "Bruto, Rústico e Sistemático" foi o maior hit da dupla. Ele e Capataz optaram por seguir carreira solo na música, mas o antigo parceiro também publicou uma mensagem de despedida em sua rede social: