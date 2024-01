Morre Mickey Cottrell, ator de ‘Star Trek’, vítima de Parkinson

O ator, publicitário e produtor Mickey Cottrell morreu na segunda-feira (1), aos 79 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) –

O ator, publicitário e produtor Mickey Cottrell morreu na segunda-feira (1), aos 79 anos.

Cottrell tinha doença de Parkinson e sofreu um derrame em 2016. Após o derrame, ele viveu por três anos com a irmã, antes de voltar para Los Angeles. As informações são do site Deadline.

Ele morreu no Motion Picture & Television Fund, uma espécie de “Retiro dos Artistas” de Hollywood. A família do ator pediu doações para a instituição em vez de flores para o velório.

O ator interpretou o Chanceler Alrik em duas séries da franquia “Star Trek”: “The Next Generation” e “Voyager”. Ele também atuou no filme “Garotos de Programa” no papel de Daddy Carroll.

Cottrell ficou mais famoso por seu trabalho como publicitário e produtor. Ele se especializou em filmes independentes, fazendo a publicidade de obras como “Stones in Exile” e “Bill Cunningham New York”. Seu último trabalho como publicitário foi o filme “Film Hawk”, lançado em 2017.