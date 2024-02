Morre Mark Gustafson, que dirigiu ‘Pinóquio’ com Guillermo del Toro, aos 64

Morreu o animador Mark Gustafson, aos 64 anos, que dirigiu, ao lado do cineasta mexicano Gullermo del Toro, o filme “Pinóquio”, vencedor, no ano passado, do Oscar na categoria de melhor animação

Morreu o animador Mark Gustafson, aos 64 anos, que dirigiu, ao lado do cineasta mexicano Gullermo del Toro, o filme “Pinóquio”, vencedor, no ano passado, do Oscar na categoria de melhor animação.

A informação foi confirmada pelo próprio Del Toro na manhã desta sexta-feira. A causa da morte não foi divulgada.

“Eu admirava Mark Gustafson antes de mesmo de conhecê-lo. Um pilar da animação stop-motion; um verdadeiro arista. Uma lenda e um amigo que me inspirou e gerava esperança ao seu redor. Ele faleceu ontem. Hoje, o honramos e sentimos sua falta”, escreveu o próprio Del Toro no X.

Americano, Gustafson se firmou como especialista no gênero de animação stop-motion, que se define por criar esses filmes a partir de modelos reais. Entre suas principais obras, estão “O Fantástico Sr. Raposo”, dirigido por Wes Anderson e lançado em 2009, e “O Estranho Mundo de Jack”, escrito por Tim Burton em 1993. “Pinóquio por Guillermo del Toro” integra o catálogo da Netflix.

“Ele deixa para trás um legado do tamanho do Titanic na animação que vai até a origem da animação com argila e ajudou a moldar incontáveis carreiras e trabalhos de animadores. Ele deixa para trás amigos e colegas com uma filmografia histórica,” escreveu Del Toro.