Morre Keith Giffen, criador do Besouro Azul e do Lobo, aos 70 anos

Folhapress

São Paulo – SP

O desenhista e roteirista americano Keith Giffen morreu na última segunda-feira (9), vítima de um derrame. Em sua carreira, ele tem grandes marcos dos quadrinhos como a série Legião dos Super-Heróis, da DC Comics, que ele ilustrou entre os anos 1980 e 1990, e a criação de personagens como Besouro Azul, que ganhou filme recente com Bruna Marquezine, e Lobo, um mercenário espacial, junto com Roger Slifer.

Em 1987, ele cocriou a série Liga da Justiça Internacional, em parceria com J. M. DeMatteis e Kevin Maguire.

Antes disso, ainda nos anos 1970, Giffen havia trabalhado na Marvel, introduzindo o personagem Rocket Racoon em “Marvel Preview” -o personagem depois ficaria ainda mais conhecido na franquia de filmes “Os Guardiões de Galáxia”, em que Racoon ganhou voz do ator Bradley Cooper.

Ele também fez Aniquilação, além de revistas ligadas às histórias de Thanos, Surfista Prateado, Senhor das Estrelas e Drax.

O primeiro trabalho de Giffen havia sido “A Espada e a Estrela”, uma série em preto e branco da Marvel Preview, ao lado do escritor Bill Mantlo.

Sua morte foi anunciada no Facebook, em uma publicação póstuma em seu perfil. Bem-humorada, a postagem dizia que Giffen faria “qualquer coisa” para faltar à New York Comic Con, evento que acontece entre 12 e 15 de outubro, e terminava com um “Bwah ha ha ha ha”.