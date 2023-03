Morre Dona Neia, mãe de Zeca Pagodinho, aos 92 anos

Irinéia da Silva deixou quatro filhos, além de Zeca pagodinho. Assessoria do músico informou as causas da morte

Rio de Janeiro – RJ

Irinéia da Silva, mãe de Zeca Pagodinho, morreu nesta quarta (22) aos 92. Segundo a assessoria do sambista, em contato com a reportagem, ela faleceu enquanto dormia de maneira natural.Conhecida como Dona Neia, ela deixou outros quatro filhos além de Zeca Pagodinho.



No momento, o artista não pretende se pronunciar publicamente. Mas ele deixou uma mensagem afetuosa à mãe na última segunda-feira (13) quando Dona Neia completou 92 anos de vida.

“Imagina ser mãe do Zeca Pagodinho! Pois aqui está ela: Dona Neia, a aniversariante de hoje, que também é bisavó do Domênico, do Miguel, do Noah e da Catarina! E aí, pessoal? Vamos mandar um ‘Feliz Aniversário’ para ela aqui nos comentários?”