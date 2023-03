Ator da Globo afirma ter visto espírito de Nicette Bruno em hospital

Marco Ricca passou por momento difíceis no enfrentamento da Covid-19 e disse na luta pela vida chegou a ver a imagem da atriz e disse que ela estava ótima

Marco Ricca contou detalhes sobre o seu enfrentamento e luta pela vida quando teve Covid-19. O ator enfrentou a doença quase na mesma época que Nicette Bruno, acontece que a atriz veio a falecer em 2020. Em conversa com Beth Goulart, filha da atriz, ele contou que a viu no hospital e revelou que ela estava ótima.

“Ele ficou no mesmo hospital que a minha mãe, só não na mesma UTI. Ele me procurou e falou: ‘Sua mãe foi todos os dias me visitar’. [Ele disse que] Ela estava ótima e falava: ‘Meu querido, você vai melhorar, vai sair daqui’. Ela estava ótima, sorrindo”, contou a filha da atriz em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Betha ainda tentou explicar que seria impossível Nicette aparecer em carne e osso para ele. “Ele disse: ‘Não sei explicar para você, mas todos os dias sua mãe ia me visitar no meu leito’. Eu acho que o corpo dela estava intubado, mas ela estava trabalhando espiritualmente. Aquilo para mim foi uma comprovação de que ela ela está bem”, disse.