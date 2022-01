Morre atriz Theresa Amayo, aos 88 anos

A atriz Theresa Amayo morreu nesta segunda-feira (24), aos 88 anos, em sua casa em Laranjeiras (RJ). Ela enfrentava um câncer. A informação foi divulgada nas redes sociais da artista.

Theresa deixa dois filhos e uma neta. A família ainda não informou o horário do velório e do sepultamento.



Ela iniciou como atriz no teatro na década de 50. A paraense de Belém esteve também no cinema em filmes como “O Diamante” (1955) e “Fuzileiro do Amor” (1957). Ela atuou na TV Tupi e foi uma das primeiras contratadas da TV Globo.



Atuou em diversas novelas como “O Rei dos Ciganos” (1966), “A Rainha Louca” (1967), “Sangue e Areia” (1968), “A Última Valsa”, “Pecado Capital” (1975), “Roque Santeiro” (1975), “Senhora do Destino” (2004) e “Flor do Caribe” (2013).



Em dezembro de 2004, Theresa perdeu a filha Lys Amayo, o genro Antônio D’avila e o neto Gianluca. Os três foram vítimas do tsunami na Tailândia que deixou mais de 220 mil mortos.