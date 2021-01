Morre aos 32 anos Daniel Carvalho, criador da personagem Katylene

PUBLICIDADE

Morreu na noite de sexta-feira (8), aos 32 anos, o blogueiro, apresentador e Daniel Carvalho, conhecido por ter criado a personagem Katylene. A informação foi confirmada por amigos e familiares ao colunista Fefito, do UOL.

A causa da morte não foi informada. Ele estava internado em um hospital do Rio desde dezembro passado, com problemas renais.

Precursor na criação de conteúdo para a internet, Carvalho ganhou notoriedade na primeira década dos anos 2000 com o blog “Papel Pobre”, no qual surgiu a personagem Katylene Beezmarcky, uma travesti (ou “traveschty”, como ela escrevia) que comentava de modo debochado o mundo das celebridades.

Até então, o blog era anônimo. Ao ter sua identidade revelada, o site saiu do ar. Mas logo a personagem ganhou uma página própria, na qual continuou tirando sarro dos famosos. Ele lançou expressões usadas até hoje na internet, além de lançar apelidos para os famosos (até hoje Britney Spears é conhecida como Neyde entre internautas brasileiros).

Com o sucesso da personagem, Carvalho foi convidado para criar um programa para a MTV Brasil (1990-2013). Em 2010, lançou o Katylene TV na emissora, programete semanal de 15 minutos que passava nas madrugadas da emissora.

Em 2012, ele foi convidado a integrar a equipe do Muito Mais, programa sobre celebridades que Adriane Galisteu comandou nas tardes da Band. A passagem foi curta, já que Carvalho disse não ter se acostumado com o trabalho (ele continuou colaborando nos bastidores).

Carvalho também era DJ e ajudou a popularizar a música pop sem remix nas baladas da noite paulistana. Ele foi um dos organizadores da Balada Mixta.

Diversos famosos lamentaram a morte dele. “Ahhh, Dani, que tristeza… descanse em paz”, escreveu Adriane Galisteu nas redes sociais. “Triste com a notícia do falecimento do Daniel Carvalho, aka Katylene”, disse Didi Wagner. “Eu amava o senso de humor da Katylene, e sempre achei o Daniel Carvalho muito talentoso.”

As informações são da Folhapress