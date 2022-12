Moranguinho é a 12ª peoa eliminada do reality A Fazenda 14

André foi o peão que recebeu mais votos do público para ficar no reality com 53,58%. Bia teve 33,58% dos votos

São Paulo – SP

Moranguinho foi a 12ª peoa eliminada de A Fazenda 14, na noite desta quinta-feira (8), conforme apontava a enquete promovida pelo F5. Ela disputava a permanência no reality com Bia Miranda e André Miranda.

André foi o peão que recebeu mais votos do público para ficar no reality com 53,58%. Bia teve 33,58% dos votos e Moranguinho ficou com apenas 13,04% da preferência do público. No reality da Record TV, o público vota em quem deseja que permaneça no jogo e o menos votado deixa a competição.

Moranguinho agradeceu a oportunidade de ter participado do reality e contou que viveu o tempo inteiro um misto de querer ficar no reality e ir embora. “Eu vivi a coisa mais louca na minha vida”, disse a peoa, que deixou a torcida para a aliada Bia.

Bia foi a primeira peoa a receber uma nova chance do público de voltar ao jogo. Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação. Ao ouvir que tinha sido salva pelo público, ela chorou e abraçou Moranguinho. No caminho para a sede da fazenda, ela agradeceu aos votos. “Muito obrigada gente, obrigada a todos que votaram.”

André foi o segundo peão salvo pelo público do reality e ficou emocionado ao saber que recebeu a chance de continuar no jogo. Ele voltou para a sede da fazenda gritando o nome da mulher e dos amigos Babi e Iran. Ele foi recebido com festa pelos aliados, enquanto Bia chorava com a eliminação da única aliada no jogo. “Obrigado, Brasil, minha família e todo mundo que votou”, disse André.