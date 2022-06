Monark defende Gusttavo Lima em meio a polêmicas

O cantor sertanejo é alvo de uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro devido à contratação de um show em Magé

O youtuber Bruno Aiub, 31, conhecido como Monark, foi ao Twitter para defender o cantor Gusttavo Lima, 32. O sertanejo fez uma live nesta terça (31) e afirmou estar prestes a “jogar a toalha”, depois uma série de suspeitas em contratações por prefeituras para shows.

“Gusttavo Lima está sendo cancelado injustamente”, escreveu o youtuber em seu perfil. O tuíte já tem mais de 16,7 mil curtidas e 2.300 comentários, em que diversos internautas debateram e discordaram entre si sobre a opinião de Monark.

Lima é alvo de uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro devido à contratação de um show em Magé, a 100 quilômetros da capital fluminense, por R$ 1 milhão. O inquérito investiga se houve irregularidades na negociação.

Durante a live, o cantor negou irregularidades e pediu cautela nas investigações, porém admitiu que cobra das prefeituras o mesmo valor dos contratantes privados e afirmou que a única coisa que tem para vender é a sua arte. Lima chegou a chorar enquanto falava.

“A gente paga as nossas contas com isso, a gente coloca comida na nossa mesa através do talento”, disse. “Não é porque é uma prefeitura que vou deixar de cobrar o meu valor. Tenho contas, funcionários para pagar.