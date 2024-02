Miss Universo Trans denuncia youtuber americano IShowSpeed por transfobia no Carnaval do RJ

Natural do RS, Luanna Isabelly assistia ao desfile das escolas de samba no Rio quando foi abordada por youtuber. Americano ironizou voz de modelo brasileira e afirmou que ela seria “um impostor entre nós”

Na última segunda-feira (12), a modelo brasileira Luanna Isabelly, vencedora do Miss Universo Trans 2023, denunciou um youtuber americano por transfobia. O episódio ocorreu durante o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, no sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Em uma live transmitida na internet, Darren Jason Watkins Jr., conhecido como IShowSpeed, abordou Luanna e perguntou a idade dela. Natural de Campo Bom, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Luanna respondeu que tem 28 anos.

Luanna registrou o boletim de ocorrência na quarta-feira (15) na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a organização do Miss Universo Trans publicou uma nota de repúdio ao ato do youtuber.