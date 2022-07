Mineira Isadora Murta é uma das cinco finalistas do Miss Universo Brasil 2022

A jovem de 24 anos é moradora de Contagem e disputa o título pelo segundo ano; A previsão é que o resultado seja divulgado no fim deste mês

A mineira Isadora Murta, de 24 anos, está entre as cinco finalistas do Miss Universo Brasil 2022. Ela vai disputar o título com as representantes do Amazonas, Ceará, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.

Isabela é moradora de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e participa do concurso pelo segundo ano consecutivo.

“No ano passado fiquei no TOP 10. Era um sonho ficar entre as cinco neste ano. Uma oportunidade de mostrar quem eu sou, apresentar meus projetos e representar meu país”, disse a jovem, que é modelo, influencer e administradora.

Foto: Reprodução

Veja os nomes das outras finalistas:

Rebeca Portilho – Amazonas

Luana Lobo – Ceará

Mia Mamede – Espírito Santo

Alina Furtado – Rio Grande do Sul

A previsão é que o resultado seja divulgado no fim deste mês, e a vencedora vai representar o Brasil no Miss Universo.