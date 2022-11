Mila Kunis arrecada milhões para refugiados e diz ter orgulho de ser da Ucrânia

Mila disse à revista People que ajudar os refugiados deveria ser a norma padrão e não dá para ficar insensível ao que acontece no seu país natal

A atriz Mila Kunis, 39, arrecadou mais de US$ 37 milhões (cerca de R$ 196 milhões) em campanha para apoiar refugiados da Ucrânia. Ela e o marido, o ator Ashton Kutcher, tem oferecido suprimentos e moradia de curto prazo para milhões de pessoas afetadas pela invasão russa no país no início deste ano.

Mila disse à revista People que ajudar os refugiados deveria ser a norma padrão e não dá para ficar insensível ao que acontece no seu país natal -ela nasceu na então cidade soviética de Chernivtsi, mas mudou-se para Los Angeles com sua família quando tinha sete anos.

“Numa situação dessas, não tínhamos tempo para pensar demais nas coisas. Como sou da Ucrânia, comecei a receber telefonemas de pessoas que queriam ajudar e achavam que eu conhecia a política ou sabia de ONGs locais”, disse.

Ela contou que tem ensinado aos filhos sobre o seu país e a guerra, mas tomando cuidado para protegê-los de dar muitos detalhes sobre os problemas do conflito, como crianças passando fome ou inocentes morrendo.

“Meus filhos sempre vão crescer comendo a comida da minha mãe. Meus pais e eu falamos russo um com o outro, então eles cresceram com isso. Eles naturalmente encontraram orgulho em ser meio ucraniano.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, elogiou Mila e Ashton por “inspirarem o mundo” com sua arrecadação de fundos e disse que estava “impressionado com a determinação deles”.