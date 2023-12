Melody não vai mais participar de pré-Carnaval de Anitta em Salvador

A participação de Melody no pré-Carnaval de Anitta em Salvador foi cancelada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) –

Menor de idade, Melody não pode participar do evento. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é permitida a entrada de crianças em locais onde há livre acesso a bebidas alcoólicas -Melody tem 16 anos.

As outras participações no show continuam confirmadas. Dilsinho e Solange Almeida vão subir ao palco de Anitta em Salvador no dia 6 de janeiro.

Até agora, nenhuma das duas se pronunciou sobre o cancelamento. O anúncio foi divulgado no perfil oficial dos Ensaios da Anitta no Instagram.