Mel Maia elege pior beijo, e recebe resposta

Após publicar um vídeo no TikTok em que classificava seus affairs, ela mostra frases como “melhor beijo” e revela rapidamente o escolhido

Novamente sendo assunto para os internautas nas redes sociais, a atriz Mel Maia, 18, levou uma resposta após criar uma trend no TikTok em que classificava seus affairs. No vídeo, ela mostra frases como “pior beijo”, “melhor beijo” e até mesmo “mais gostoso” e revela rapidamente o perfil do escolhido.

Não demorou muito para que os internautas conseguissem pausar o vídeo e descobrir os elegidos pela atriz. Através de prints, fãs descobriram que Mel escolheu o ex-BBB Arthur Picoli, 28, como o “mais gostoso” com quem já ficou, e elegeu o lutador Romarinho como “pior beijo”.

Picoli não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais, já Romarinho abriu uma caixa de perguntas em seu perfil do Instagram e repercutiu seu “título”. “Imagina se fosse bom”, escreveu ele em um dos Stories. Uma seguidora questionou se ele ficaria novamente com a atriz, após o jogo, e o atleta respondeu: “Único mel que eu colocaria de novo na boca”.

Ele ainda escreveu que o beijo “deve ter sido ruim mesmo para ela lembrar. Traumatizou”. Além disso, ele também respondeu a um internauta que questionou o que ele achou do beijo da atriz. “Beija bem para quem tem 18 anos”.

As categorias da brincadeira consistem em classificar as ficadas entre “era para ter dado certo”, “chama na dm”, “replay”, “melhor/pior beijo”, “feriu nosso ego”, “mais aleatório” e “estou com saudades”. Nos comentários da publicação, Mel escreveu: “já estou arrependida”.