MC Pipokinha se defende após dar opinião polêmica sobre assédio

Em live realizada nesta quinta, Pipokinha negou ser a favor do assédio e explicou que está acostumada com a situação

Após dar o que falar com uma opinião polêmica envolvendo assédio sexual, MC Pipokinha se defendeu em uma transmissão ao vivo em suas redes sociais.

A declaração da artista foi dada em entrevista ao podcast Creators. Na ocasião, a funkeira disse que esse tipo de comportamento “é a coisa mais normal que existe” e que se a pessoa “não sabe lidar com o assédio, então não use roupa curta”.

Já na live realizada nesta quinta-feira (16), Pipokinha negou ser a favor do assédio e explicou que está acostumada com a situação.

“Não significa que eu concordo com o assédio, porque sou muito contra. Significa que é normal porque estou acostumada em ver em todos os cantos. Tenho acesso e sou acostumada com pessoas mexendo comigo sem minha vontade. Mesmo de roupa comportada, se o cara querer mexer comigo, ele vai mexer”, explicou.

Ela também falou que as vítimas não são as responsáveis pelo crime, mas a mentalidade dos homens que o cometem.

“Na cabeça de um homem, ele te vê com uma roupa curta e acha que pode mexer com você. Então, se você estiver com uma roupa curta, ele vai mexer muito mais com você do que quem estiver com uma comportada.”

“O assédio é muito normal, mas não significa que eu concordo. Significa que está em todo lugar, não tem como esconder. Com certeza você conhece alguém que já sofreu assédio. É algo que está ao nosso redor, que está acontecendo”, ressaltou.