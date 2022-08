Mc Mirella fala sobre bissexualidade e desejo de ser mãe

A cantora comentou em suas redes sociais sobre as pessoas que já amou na vida e que pretende casar e ter filhos cedo

Mirella, de 24 anos, respondeu algumas dúvidas dos fãs em seu Instagram e comentou sobre sua bissexualidade. Dentre as perguntas, a cantora também contou que só amou uma pessoa na vida e pretende casar e ter filhos cedo.

Um ano após o fim do casamento com Dynho Alves, a cantora fala sobre a vontade de encontrar um novo amor. “Já deu, né? Agora vou arrumar um pretendente para namorar. Quero casar cedo e ter filhos, e também gosto da rotina de morar junto e ter um companheiro bacana do lado para dividir a vida e conquistas”, ressaltou.

Questionada sobre beijar mulheres, MC Mirella explicou que é bissexual e, inclusive, já namorou uma mulher. “Gente, já namorei com mulher muito antes de hoje em dia tudo virar uma patifaria na internet… nem internet tinha direito. Essa é minha ex Giovanna Braga, hoje ela namora com outra menina”, revelou.

Um fã também perguntou se a funkeira já tinha se apaixonado na vida. Em resposta, Mirella escreveu: “Paixão, algumas. Todos que fiquei sério era uma paixãozinha. Mas amor mesmo só uma vez”.