MC Daniel desiste da Farofa da Gkay em respeito a Mel Maia

Atriz não pôde comparecer à festa de Gkay devido a agenda de seus trabalhos

Conhecido como Falcão do Funk, o músico MC Daniel desistiu de ir para a Farofa da Gkay em respeito à atriz Mel Maia. O artista já estava em Fortaleza, no Ceará, quando decidiu que voltaria ao Rio de Janeiro para ficar na companhia de Maia, que não pôde ir até a festa de Gkay.

“Momento passa… quando eu estou triste é ela que está comigo, ela vai trabalhar e não pode ir, se fosse para curtir tinha que ser com ela do lado”, escreveu o artista em seu perfil do Instagram. Nos Stories, ele também comentou a decisão, dizendo que a festa daria “margem de erro” para seu relacionamento.

“Decidi seguir o meu coração”, começou, gravando o vídeo no aeroporto. “Estava tudo certo, mas fiquei pensando. Lá ia ser ‘da hora’ mas poderia dar errado. Ela está comigo em tudo, e quando é para curtir eu vou sem ela? É uma falta de respeito.”

Os dois já até gravaram Stories juntos, na casa de Mel Maia. A artista não pôde ir para o evento devido à sua agenda de trabalho.

Ela está escalada no elenco da próxima novela das 19h “Vai na Fé” (Globo), em que viverá Guiga, uma estudante de Direito, fashionista e influencer arrogante e fútil.

Apesar de nunca terem assumido publicamente o namoro, os dois compartilham muito conteúdo juntos e não se desgrudam. Na última semana, eles chegaram a assistir o jogo do Brasil na Copa do Mundo juntos, e vem fazendo declarações apaixonadas nas redes sociais.