Mayra Cardi surpreende seguidores ao mostrar porta automática de seis metros de altura

Nesta semana a ex-BBB e influenciadora Mayra Cardi mostrou detalhes de sua mansão para seus seguidores. Em um vídeo, publicado nesta quarta-feira (10) em seus stories, ela exibiu uma porta, que separa a sala de sua varanda, automática e com seis metros de altura.

“Recebi um monte de mensagens perguntando dessa porta. Ela fica aqui na sala. O pé direito daqui é muito alto e ela não podia ser e rolar normal, tinha que ser automática. São seis metros”, disse Cardi.

Ela também usou o perfil na rede social para mostra o novo escritório. Mayra contou, também, ainda no início do mês, que o espaço conta com dois closets: um para as coisas do dia a dia e um para suas roupas de festa e de treino.